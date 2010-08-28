Litvanya rahat kazandı

T24 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası D Grubu'nun ilk maçında Litvanya, Yeni Zelanda'yı 92-79 yendi.





YENİ ZELANDA: 79 - LİTVANYA: 92



SALON: Halkapınar

HAKEMLER: Antony Jordan (ABD), Srdan Dozai (Hırvatistan), Milijove Jovcic (Sırbistan)

YENİ ZELANDA: Tait 2, Penney 37, Vukona 19, Abercrombie 7, Bradshaw 3, Fitchett, Jones 6, Cameron, Anthony, Pledger 5, Kench

LİTVANYA: Seibutis, Kalnietis 6, Maciulis 14, Kleiza 27, Javtokas 2, Pocius 2, Gecevicius 8, Delninkaitis 8, Jasaitis 4, Klimavicius 6, Jankunas 15

1. PERİYOT: 24-25

DEVRE: 50-34 (Litvanya lehine)

3. PERİYOT: 61-74

5 FAULLE ÇIKANLAR: 38.53 Thomas Abercrombie, 39.03 Craig Bradshaw (Yeni Zelanda)





Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 4. dakikasını 9-8 önde geçen Litvanya, periyodun son 4 dakikasına 17-15 önde girdi. Bitime 2 dakika kala Gecevicius'la aradaki farkı 5 sayıya (23-18) kadar çıkaran Litvanya, ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.





İkinci periyoda etkili savunma yaparak başlayan Litvanya, rakibinin hücumda etkili olmasını önledi. 17. dakikada Kalnietis'in faul atışlarından bulduğu sayılarla aradaki farkı 17 sayıya (43-26) kadar çıkaran Litvanya, Jankunas'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle devreyi 50-34 üstün tamamladı.





İkinci devreye biraz daha etkili başlayan Yeni Zelanda, aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Litvanya rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Yeni Zelanda'da Penney'in sayılarına rağmen periyodun son 3 dakikasına 64-55 önde giren Litvanya, üçüncü periyodu 74-61 önde bitirdi.





Son periyodun başında her iki takım da karşılıklı basketler buldu. Müsabakanın son 5 dakikasına Kleiza'nın üst üste bulduğu basketlerle 80-67 önde giren Litvanya karşısında Vukona Penney ile sayılar üreten Yeni Zelanda bitime iki dakika kala farkı 7 sayıya indirdi: 75-82. Ancak son dakikaya 86-77 önde giren Litvanya, müsabakadan 92-79 galip ayrıldı.





Karşılaşmanın en skorer ismi Yeni Zelanda'da 37 sayı atan Kirk Penney oldu.



