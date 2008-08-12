Litvanya kayıpsız ilerliyor

Tempo24-



Pekin Olimpiyatları'ndaki İlk maçında son olimpiyat şampiyonu Arjantin'i yenmeyi başaran Litvanya, İran'ı 99-67'lik skola geçerek ikinci galibiyetini elde etti.







Litvanya karşılaşmaya istediği gibi bir başlangıç yapamazken, ilk 6 dakikalık bölümü 7-2 geride geçti. Ehdadi'nin sayılarıyla skor üstünlüğünü korumayı başaran İran, ilk çeyreğin son 1 dakikasına 19-12 önde girdi ve çeyreği de 20-15 üstün tamamladı.







İkinci çeyreğe tecrübeli yıldızı Jasikevicius'un sayılarıyla hızlı başlayan Litvanya, ilk iki dakika içinde 21-20 öne geçti. Kleiza ve Lavrinovic'in de hücumda devreye girmesiyle birlikte skor üretmekte zorlanmayan Avrupa temsilcisi, farkı açmaya başladı ve soyunma odasına da 46-34 önde gitti.







İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, ilerleyen dakikalarda Litvanya oyuna ağırlığını koymayı başardı ve skoru 61-41'e getirerek farkı 20 sayıya çıkardı. Kalan bölümde oyunu kontrol eden ve yedek oyuncularına daha fazla şans tanıyan Litvanya, çeyreği 25-14 üstün kapattı ve maçı da 99-67'lik skorla rahat kazandı.



Litvanya'da Kleiza 22 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken, tecrübeli oyun kurucu Jasikevicius 20, Kaukenas da 14 sayıyla karşılaşmayı noktaladı.



İran'da ise Ehadadi Litvanya potasına bıraktığı 21 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

