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Spor

Litvanya kayıpsız: 86-73

Pekin Olimpiyatları'nda oynadığı ilk 3 maçı kazanarak grup liderliğine oturan Litvanya, Arjantin karşısında varlık gösteremeyen Hırvatistan'ı 86-73 yenerek liderliğini s&

16 Ağustos 2008 03:00

Karşılaşmaya 8-2'lik bir seriyle başlayan Hırvatistan, Linas Kleiza'nın basketlerine engel olamazken ilk çeyreğin ikinci bölümünde skor üretmekte zorlandı ve çeyreği de sadece 2 sayı farkla 15-13 üstün kapattı.

 

İkinci çeyreğin ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, Hırvatistan devrenin tamamlanmasına 6 dakika kala skoru 31-21'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Siskauskas ve Lukauskis'in sayılarıyla rakibine karşılık vermekte gecikmeyen Litvanya, soyunma odasına gidilirken skoru 45-42'ye getirerek farkı 3 sayıya indirdi.

 

Takımlar ikinci yarıya daha etkili savunma yaparak başlarken, üçüncü çeyreğin ilk basketini Hırvatistan çeyreğin bitimine 7 dakika kala Ukic ile buldu. Lakauskis'in basketleriyle kontrolü ele geçiren Litvanya, çeyreğin sona ermesine 3.5 dakika kala 55-54 öne geçti; ancak Planinic'in sayılarıyla üstünlüğü yeniden ele geçiren Hırvatistan, son çeyreğe 4 sayı avantajla başladı.

Dördüncü çeyreğe Linas Kleiza'nın 3 sayılık basketiyle giren Litvanya, Jasikevicius – Kleiza ikilisinin sayılarıyla ilk 1.5 dakika içinde 63-62 öne geçti. Maçın 5 dakikalık bölümüne girilirken skoru 76-65'e getirerek farkı çift hanelere çıkardı ve maçı da 86-73 kazanarak oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

 

Litvanya'da Lukauskis 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Linas Kleiza 18 sayı, Jasaitis 12 sayı ve Jasikevicius da 9 sayıyla karşılaşmayı bitirdi.

Karşılaşmayı 13 sayıyla noktalayan Ukic, Hırvatistan takımının skor yükünü üstlenirken, Planinic 11 sayıyla, Kus, Rozic ve Loncar'da 8'er sayıyla katkı yaptı.

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