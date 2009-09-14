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Spor

Litvanya İspanya'ya yenik düştü!

36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (F) Grubu ikinci karşılaşmasında İspanya, Litvanya'yı 84-70 yendi.

14 Eylül 2009 03:00

36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (F) Grubu ikinci karşılaşmasında İspanya, Litvanya'yı 84-70 yendi.

Bu sonuçla Litvanya, çeyrek finale çıkma şansını tamamen yitirmiş oldu.

Salon: Lodz Arena

Hakemler: Sreten Radovic xxx (Hırvatistan), Zoran Sutulovic xxx (Karadağ), Ademir Zurapovic xxx (Bosna Hersek)

İspanya: Rubio xx 5, Fernandez xx 11, Navarro xxx 13, Garbajosa xx 10, Pau Gasol xxx 19, Mumbru xx 5, Lopez xx 5, Marc Gasol xx 9, Reyes xx 7, Llull x, Claver x, Cabezas x

Litvanya: Kalnietis xx 8, Lukauskis x, Maciulis x 2, Petravicius xx 13, Ksistof Lavrinovic xx 6, Darjus Lavrinovic xx 4, Delininkaitis xx 8, Jomantas xx 11, Kleiza xx 8, Javtokas xx 10, Maziutis x

1. Periyot: 15-24

Devre: 40-32 (İspanya lehine)

3. Periyot: 64-43

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