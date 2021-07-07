Litvanya, göçmen akışını önlemek için Belarus ile olan sınırına bariyer inşa edeceğini açıkladı

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Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, ülkenin Belarus sınırı boyunca bir bariyer kuracaklarını ifade etti. Belarus, Avrupa Birliği'nin kendilerine yaptırım uygulama kararının ardından sığınmacıların Litvanya'ya geçmesine izin vereceğini açıklamıştı.

Simonyte düzenlediği basın toplantısında, "Litvanya ve Belarus'u ayıran sınıra fiziksel bir bariyer inşa edeceğiz. Bu yasa dışı mülteci akışını organize edenlere açık bir işaret ve caydırıcı olacaktı" dedi.

Başbakan, bu bariyerin çevresinde ordunun devriye gezeceğini ifade etti.

İki ülke arasında 679 kilometrelik bir sınır bulunuyor. Litvanya şu ana kadar Belarus'tan ülkeye geçmeye çalışan 800'den fazla insanı gözaltına aldı ve olağanüstü hal ilan etti.