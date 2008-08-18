Litvanya direnemedi: 75-106

Pekin'de oynadığı ilk 4 maçı kazanmayı başararak A Grubu'nda liderliğe oturan Litvanya, ilk mağlubiyetini Avusturalya'dan aldı.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5.5 dakikalık bölümünü 11-6 önde geçen Avusturalya, Brad Newley ve Andrew Bogut'un sayılarıyla skor üstünlüğüne ele geçirdi. Litvanya hücumda zorlanırken, Avusturalya üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle skoru 20-8'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği de 28-14 üstün kapattı.



İkinci çeyreğin ilk dakikalarında farkı 16 sayıya çıkaran Avusturalya'ya 5-0'lık seriyle karşılık veren Litvanya, Kleiza'nın üç sayılık basketiyle skoru 33-24'e getirerek farkı tek hanelere indirdi. Dış atışlarda yüksek yüzdeyle şut kullanmaya başlayan Avrupa temsilcisi, ilk yarının tamamlanmasına 6.6 dakika kala farkı 7 sayıya kadar çekti. Bruton ve Barlow'un üç sayılık basketleriyle yeniden oyuna ağırlığını koyan Avusturalya, farkı 20 sayının üzerine çıkardı ve soyunma odasına 55-29 önde gitti.



Farkın açılması nedeniyle ikinci yarıya daha rahat başlayan Avusturalya, farkı açmaya devam etti ve üçüncü çeyreği 75-51 üstünlükle bitirdi. Son çeyrekte her iki takım da yedek oyucularına şans tanırken, Avusturalya sahadan 106-75'lik skorla galip ayrıldı.



Avusturalya'da Andrew Bogut 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Newley 16, Anstey ve Mills de 13'er sayıyla katkı yaptı.



Pekin Olimpiyatları'ndaki ilk mağlubiyetini alan Litvanya'da ise Lavrinovic 14 sayıyla ön plana çıkarken, Kaukenas ve Kleiza 12'şer sayıyla, Siskauskas ise 10 sayıyla oynadı.