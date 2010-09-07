-LİTVANYA, ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası 2. turda Litvanya, Çin'i 78-67 yenerek çeyrek finale yükseldi. Litvanya'nın hücumlardan boş döndüğü ilk dakikaları iyi değerlendiren Çin, Sun'un basketleriyle 6. dakikada 11 sayılık üstünlük (16-5) yakaladı. Savunmasını sertleştiren Litvanya, Jasaitis'in basketiyle ilk çeyreğin son dakikasında farkı 2 sayıya (19-17) indirirken, Liu'nun üçlüğü sonrası 1. periyot 22-17 Çin'in üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. periyodun ilk dakikalarında yine üçlüklerle etkili olan Çin, Sun'un basketiyle skoru 29-20'ye taşıdı. Bu dakikadan sonra rakibinin hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Litvanya, yavaş yavaş skor üstünlüğünü eline almaya başladı. Kalnietis'in basketiyle 15. dakika içinde farkı 1 sayıya (31-30) indiren Litvanya, Javtokas'ın pota altı basketiyle de 16. dakikada 32-31 öne geçti. Skor üstünlüğünü sürdüren Litvanya ilk yarıyı da 43-40 önde kapadı. İlk yarıda Litvanya, ribauntlarda rakibine 25-13 üstünlük kurdu. Çin, ilkinci yarının ilk bölümünde oyunda dengeyi korumasını bildi. Mücadelenin 23. dakikası 48-48 beraberlikle geçilirken, bundan sonraki 5 dakikada Çin skor üretme sıkıntısı yaşadı. İçerden ve dışardan basketler bulmaya başlayan Litvanya, farkı açmaya başladı. Bu dakikalarda zayıf kalan rakibi karşısında skor bulmaya devam eden Litvanya, 3. periyodu 13 sayı farkla 64-51 önde geçti. Son periyoda da iyi başlayan Litvanya, 31. dakika içinde Kleiza'nın basketiyle farkı 15 sayıya (66-51) çıkardı. Ancak alan savunmasıyla rakibini durduran ve 4 dakikada 11-1'lik seri yakalayan Çin, Zhizhi Wang'ın basketiyle 35. dakikada farkı 5 sayıya (67-62) indirdi. Buna karşın Litvanya'da tekrar devreye giren Kleiza, Çin'in farkı kapatmasını engelledi. Litvanya, Kleiza ile bulduğu basketlerle karşılaşmayı 78-67 kazandı ve çeyrek finalist oldu. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan) xxx, Recep Ankaralı (Türkiye) xxx, Yuji Hirahara (Japonya) xxx Litvanya: Kalnietis xx 11, Maciulis xx, Pocius xx 7, Kleiza xxxx 30, Javtokas xx 4, Jasaitis xx 4, Klimavicius x, Jankunas xx 5, Gecevicius xx 14, Delininkaitis xx 3, Seibutis x Çin: Liu xxx 21, Sun xx 9, Shipeng Wang xx 10, Yi xx 11, Zhizhi Wang xx 11, Ding x, Yu x, Zhou x 5, Su x 1. Periyot: 17-22 Devre: 43-40 3. Periyot: 64-51