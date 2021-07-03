Litvanya, Belarus'tan ülkeye gelen göç dalgası yüzünden olağanüstü hal ilan etti

Litvanya, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan krizin ardından son birkaç gündür Belarus'tan ülkeye gelen göç dalgası yüzünden olağanüstü hal ilan etti.

Euronews'in haberine göre; Litvanya İçişleri Bakanı Agle Bilotaite, Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan tavsiye doğrultusunda kitlesel göçü kontrol edebilmek amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Litvanya sınır güvenlik muhafızları son olarak dün Belarus'tan gelen 150 kaçak göçmeni gözaltına almıştı. Son yakalananlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 820'yi geçti. İki ülke arasında 679 kilometre uzunluğunda kara sınırı bulunuyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, AB'nin ülkesine yaptırım uygulaması halinde, belgesiz ve yoluculuk izni olmayan göçmenler için sınır kontrollerini gevşeteceği tehdidinde bulunmuştu.