Litvanya Belarus'tan gelen göçmen akınını durdurmak için çelik duvar inşaatına başladı

Litvanya sınırına AB'den mali destek sözü

Geçen ağustosta Litvanya ziyaretinde bulunan AB İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, Litvanya'nın yalnız bırakılmayacağı sözünü vererek son teknolojilerle donatılmış yeni bir sınır güvenliği için gerekli desteğin verileceğini ve bunun için 2022'de 30 milyon Euro para aktarılacağını kaydetti. Bununla birlikte genel olarak AB fonlarının fiziki sınır yapıları inşa etmekte kullanılmasına izin verilmiyor.

Ağustos 2020'deki Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerini tanımayan AB, Lukaşenko'yu da meşru lider olarak görmüyor. Lukaşenko o tarihten bu yana ülkesindeki tüm muhalefeti ve tüm protestoları bastırdı. Seçimde yarışan diğer aday da baskıdan ötürü Litvanya'ya kaçmıştı.

AB geçen haziranda ülkedeki "ciddi insan hakları ihlalleri" ve Ryanair uçağının mayısta bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi nedeniyle Belaruslu onlarca kişi ve kuruluşa kısıtlayıcı tedbir uygulama kararı almıştı.