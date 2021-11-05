T24 LogoT24 Logo
Dünya

Litvanya Belarus'tan gelen göçmen akınını durdurmak için çelik duvar inşaatına başladı

05 Kasım 2021 22:20

Litvanya, Belarus sınırında yasa dışı göç akınına karşı çelik duvar inşaatına başlayan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke oldu.

Avrupa Birliği, Belarus'u, göçmenleri birliğe karşı bir baskı yöntemi olarak kullanarak, Polonya, Litvanya ve Letonya'ya girmeye "teşvik etmekle" suçluyor.

Euronews'in haberine göre; Minsk yönetimi bu iddiayı defalarca reddetmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, AB yaptırımları nedeniyle ekonomik zorluk çeken ülkesinin bundan böyle göçmenleri durdurmayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından harekete geçen üç AB üyesi ülkeden Litvanya geçen hafta sınırlarına çelik duvar inşaatına başladığını açıklamıştı. Şu anda ise neredeyse 3 buçuk metrelik duvarın üzerine yarım metrelik dikenli tel konulma işleminin sürdüğü belirtildi.

Litvanya, Eylül 2022'ye kadar duvarın 500 kilometresini inşa etmek için bütçesinden 152 milyon Euro ayırdı.

Ağustos ayına kadar Belarus'tan Litvanya'ya 4 bini aşkın göçmen giriş yapmıştı. Sınır güçleri ise bu ağustostan beri 5 bin 600 göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

Litvanya sınırına AB'den mali destek sözü

Geçen ağustosta Litvanya ziyaretinde bulunan AB İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, Litvanya'nın yalnız bırakılmayacağı sözünü vererek son teknolojilerle donatılmış yeni bir sınır güvenliği için gerekli desteğin verileceğini ve bunun için 2022'de 30 milyon Euro para aktarılacağını kaydetti. Bununla birlikte genel olarak AB fonlarının fiziki sınır yapıları inşa etmekte kullanılmasına izin verilmiyor.

Ağustos 2020'deki Belarus cumhurbaşkanlığı seçimlerini tanımayan AB, Lukaşenko'yu da meşru lider olarak görmüyor. Lukaşenko o tarihten bu yana ülkesindeki tüm muhalefeti ve tüm protestoları bastırdı. Seçimde yarışan diğer aday da baskıdan ötürü Litvanya'ya kaçmıştı.

AB geçen haziranda ülkedeki "ciddi insan hakları ihlalleri" ve Ryanair uçağının mayısta bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi nedeniyle Belaruslu onlarca kişi ve kuruluşa kısıtlayıcı tedbir uygulama kararı almıştı.

LitvanyaBelarusLitvanya Belarussınırsınır duvarıLukaşenko
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24