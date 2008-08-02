Litvanya ABD'yi zorlamadı



Tempo24-

2008 Pekin Olimpiyatları hazırlıklarına Çin'in Macau kentinde yaptığı özel maçlarla devam eden ABD Milli Takımı, milli takımımızın ardından basketbolda Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Litvanya'yı 120-84'lük skorla geçerek kolay bir galibiyet daha aldı.

Bir önceki gün Milli takımımızı farklı bir skorla mağlup eden ABD Milli Takımı, Litvanya karşısında da karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. İlk dakikalarda 6-0'lık bir seri yaklayan ABD, ilk çeyreği de 31-15 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyen Litavanya, ABD'li oyunculara kolay sayı şansı tanımadı ve NBA'in yıldızlarıyla başa baş bir oyun sergileyerek çeyreği 25-24, ilk devreyi de 56-39 geride tamamladı.

İkinci yarıya üç sayılık basketlerle hızlı giren Litavnya, savunma sertliğini de artırarak farkı 9 sayıya kadar indirdi. Rakibine Carmelo Anthony ve LeBron James'in sayılarıyla cevap vermekte gecikmeyen ABD, kontrolü yeniden ele geçirdi ve dördüncü çeyreğe 91-66 önde girdi.

Farkın açılmasıyla birlikte son çeyrek antrenman maçı havasında geçerken, olağanüstü smaçlarla şov yapmaya başlayan ABD Milli Takımı, aradaki farkı açmaya devam etti ve sahadan da 120-84'lük sonuçla galip ayrılarak rakiplerine göz dağı verdi.

ABD Milli Takımı'nda Türkiye maçının yıldızlarından Dwyane Wade 19 sayı – 4 asist – 3 ribauntluk performansıyla takımına önderlik eden isim olurken, Dwight Howard 17 sayı – 5 ribauntla, Michael Redd ise 16 sayı – 3 ribauntla oynadı.

Güçlü rakibi karşısında beklenen mücadeleyi sergileyemeyen Litvanya'nın en skorer ismi, ABD potasına 17 sayı bırakan Kaukenas olurken, tecrübeli oyuncular Siskauskas ve Javtokas 11'er sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldular.

