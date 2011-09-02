Litvanya: 75 Türkiye: 68

T24 - A Milli Basketbol Takımı, Eurobasket 2011'deki üçüncü maçında ev sahibi Litvanya ile karşılaştı. 12 Dev Adam karşılaşmayı 75-68 kaybetti.











Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı iki karşılaşmadan farklı galibiyetlerle ayrılan 12 Dev Adam, grubundaki üçüncü maçında ev sahibi Litvanya ile karşılaştı.



Grubun görece zayıf ekipleri Portekiz ve Büyük Britanya karşısında zorlanmayan ve üçüncü güne lider giren A Milli Takım maça Tunçeri, Ömer Aşık, Ersan, Hidayet, Ömer Onan ilk beşi ile başladı.



Karşılaşmadaki ilk basketi bulduktan sonra hücumda sorun yaşamaya ve geri dönmekte zorlanmaya başlayan milli takım ilk dört dakikayı 8-4 geride geçti.



Kalnietis’in üçlükleri ile skoru yukarıya taşımaya devam eden ev sahibi takıma Kerem ve Ersan’ın üçlükleri ile cevap veren kırmızı-beyazlılar ilk çeyreğin bitimine üç dakika kala 11-11’lik beraberliği yakaladı. Ömer Aşık da boyalı alandaki mücadelesiyle milli takıma hücum ribaundu ve sayı istatistiklerinde katkı sağladı ancak savunmada istenilen performansı gösteremeyen Milliler bu çeyreği 19-17 geride kapattı.



İkinci periyotta Ender, Oğuz, Enes, Emir ve Cenk beşiyle başlayan Türkiye, 12. dakikada 23-21 öne geçti. Jasikevicius’un üst üste yaptığı hatalar ile skor üretmekte zorlanan Litvanya, rakip pota altında da etkinliğini yavaş yavaş yitirmeye başladı. İlk yarının bitimine beş dakika kala Milliler 27-21 öndeydi. İyi savunma ile farkı sekiz sayıya kadar çıkartan Türkiye, hücumda bocalayınca ev sahibi takım farkı iki sayıya kadar indirdi.



Ömer’in üçlüğü Milliler’e nefes aldırırken, Jasaitis’in son üçlüğü ilk yarının skorunu belirledi. Türkiye 35 - 32 Litvanya.



Üçüncü çeyrekte Emir’in harika performansına rağmen Hidayet’in oyuna girememesi ve yapılan basit top kayıpları neticesinde son çeyreğe milli takım 51-49 geride girdi.



Litvanya dördüncü ve son çeyreğe de basketle başladı. Türkiye’de Ersan ve Hidayet’in sayıları skoru 56-56’lık beraberliğe getirdi. Üstünlüğü uzun süre elinde götürüp üçüncü çeyreğin sonunda kaptıran kırmızı-beyazlılar bitime yedi dakika kala tekrar öne geçti. Maçın bu bölümünden sonrası başa baştı. Son dört dakikaya 61-61 eşitlik ile girilirken, Ömer Aşık ve Emir’e Kalnietis ile cevap veren Litvanya son dakikaya 1 dakika önde girdi.



Sportmenlik dışı faulden yalnızca bir sayıyla dönen Türkiye, bitime 30 saniye kala maçın en iyilerinden Emir’in büyük hatası sonucu topu kaptırmasıyla geri dönme fırsatını kaçırdı ve müsabakadan 75-68 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayı kaydeden Ersan İlyasova oldu.



Milliler'in bir sonraki müsabakası Pazar günü Polonya karşısında olacak. Karşılaşma NTV Spor'dan CANLI olarak yayınlanacak.



TÜRKİYE: 68 - LİTVANYA: 75

Salon: Panevezio

Hakemler: Sreten Radovic xx (Hırvatistan), Spyridon Gontas xx(Yunanistan), Sergiy Zashchuk xx (Ukrayna)

Türkiye: Kerem Tunçeri x 2, Ömer Onan xx 10, Hidayet Türkoğlu xx 9, Ersan İlyasova xxx 20, Ömer Aşık xxx 11, Enes Kanter xx 5, Ender Arslan xx 2, Emir Preldzic xx 7, Cenk Akyol x, Oğuz Savaş x 2

Litvanya: Kalnietis xx 9, Kaukenas xxx 11, Jasaitis xxx 11, Jankunas xxx 7, Javtokas xx 4, Pocius xxx 9, Songaila xxx 12, Ksistof Lavrinovic x, Jasikevicius xxx 7, Petravicius xx 5

1. Periyot: 17-19

Devre: 35-32

3. Periyot: 49-51





Türkler 12 Dev Adam'ı yalnız bırakmadı



2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri ilk tur A Grubu'nda üçüncü maçında ev sahibi Litvanya ile karşılaşan Türkiye'yi yaklaşık 200 Türk taraftarı destekledi.



Litvanya ile yapılacak önemli maç için başkent Vilnius'ta yaşayan Türkler ile öğrenci değişim programı nedeniyle burada bulunan Türk öğrenciler, karşılaşma için organize olarak Panevezys'e geldi.



Tribünde formalarıyla yerlerini alıp, Türk bayrakları açan taraftarlar, milli takıma destek verdi.



Litvanyalı taraftarların arasında karşılaşmayı izleyen Türk taraftarlar, ev sahibi taraftarların yoğun tezahüratları nedeniyle zaman zaman seslerini duyurabildi.







Salon doldu



Takımlarının maçlarında salonda boş yer bırakmayan Litvanyalı taraftarlar, Türkiye maçında da salonu doldurdu.



Karşılaşmadan yaklaşık 1 saat önce gişelerde uzun kuyruklar oluşturan ev sahibi ülke taraftarları, tezahüratlara maçtan önce başladı.



Takımlarını hiç susmadan coşkuyla destekleyen Litvanyalı taraftarlar, Türkiye hücumlarında da ıslıklarla baskı yaratmaya çalıştı.





