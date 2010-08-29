-LİTVANYA: 70 - KANADA: 68 İZMİR (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Litvanya, Kanada'yı 70-68 yendi. Karşılaşmanın başında rakibine oranla biraz daha etkili olan Kanada, Rautins'in basketleriyle 5. dakikada 11 sayı farkla öne geçti: 15-4 Oyuna sonradan giren Brown'un üst üste bulduğu basketlerle farkı 13 sayıya kadar (20-7) yükselten Kanada, ilk periyodu da 20-12 üstün tamamladı. İkinci periyoda Pocius'un sayılarıyla başlayan Litvanya, periyodun başlarında daha dengeli bir oyun ortaya koydu. Periyodun bitimine 3,5 dakika kala aradaki farkı 3 sayıya (29-32) indiren rakibi karşısında 8-0'lık bir seri yakalayan Kanada, bitime 2 dakika kala 11 sayılık farka ulaştı: 40-29 Kanada, devreyi de 43-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoda iyi başlayan Kanada, Anderson'un etkili oyunuyla 25. dakika içinde 17 sayılık farka ulaştı: 56-39 Daha sonra toparlanan Litvanya, Delininkaitis'in etkili oyunuyla farkı azalttı. Son hücumda Kleiza ile 3 sayılık basket daha bulan Litvanya farkı 2 sayıya indirdi: 55-57 3. periyot Kanada'nın 57-55 üstünlüğüyle sona erdi. Son periyoda Delininkaitis'in 3 sayılık basketiyle başlayan ve 58-57 öne geçen Litvanya, son 5 dakikaya da 65-64 önde girdi. Büyük çekişme içinde geçen son bölümde Litvanya, üst üste üç hücumdan faydalamayan rakibini 70-68 mağlup etmeyi başardı. Litvanya ikinci maçını da kazanırken, Kanada üst üste ikinci kez yenilgiye uğradı. Karşılaşmanın en skorer ismi Litvanya'da 18 sayı kaydeden Kleiza oldu. Salon: Halkapınar Hakemler: Luigi Lamonica xxx (İtalya), Jakub Zamojski xxx (Polonya), Juan Jose Fernandez xxx (Arjantin) Litvanya: Kalnietis xx 7, Maciulis xx 8, Gecevicius xx, Kleiza xxx 18, Klimavicius xxx 7, Seibutis xx 2, Pocius xxx 11, Delininkaitis xxx 11, Jasaitis xx 2, Jankunas xx 4, Javtokas xx Kanada: Anderson xxx 15, Rautins xx 7, Doornekamp xx 3, Kendall xx 9, Anthony xx 12, Bell x 1, Bucknor xx 5, Brown xx 11, Sacre x, Shepherd xx 5 1. periyot: 12-20 Devre: 43-33 (Kanada lehine) 3. periyot: 55-57