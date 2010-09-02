-LİTVANYA: 69 - FRANSA: 55 İZMİR (A.A) - 01.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nda Fransa'yı 69-55 yenen Litvanya, son maçlar öncesinde grubu lider olarak tamamlamayı garantiledi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikası 9-8 Litvanya'nın üstünlüğüyle geçildi. Daha sonra savunmada etkinliğini artıran Fransa, Mahinmi ve Batum'un sayılarıyla son 3 dakikaya 13-11 önde girdi. Bu dakikadan sonra 11-0'lık bir seri yakalayan Fransa, ilk periyodu 13 sayı farkla 24-11 önde tamamladı. İkinci periyodun başında her iki takımın da sayı üretmekte zorlanırken Fransa, 15. dakikada 15 sayılık farka ulaştı: 29-14. Bu dakikadan sonra Litvanya, 10-0'lık bir seriyle aradaki farkı 5 sayıya (29-24) kadar indirmesine rağmen, devre Fransa'nın 30-24 üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü periyoda Kleiza'nın etkili oyunuyla başlayan Litvanya, 22. dakika içinde beraberliği yakaladı: 30-30. Pocius'un 3 sayılık basketiyle 24. dakikada 35-33 öne geçen Litvanya, 27. dakika içinde Maciulis'in faul atışlarından bulduğu sayılarla 13 sayılık farka ulaştı: 50-37. Litvanya, üçüncü periyodu 52-41 üstün tamamladı. Son periyoda 3 sayılık basketlerle başlayan Litvanya, 33. dakika içinde aradaki farkı 17 sayıya çıkardı: 58-41. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada aradaki farkı korumayı başaran Litvanya, maçın son 3 dakikasına 63-49 önde girdi. Litvanya müsabakayı da 69-55 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Litvanya'da 19 sayı atan Maciulis oldu. Maçın sonlarına doğru Türkiye'nin Porto Riko maçını kazandığının anons edilmesi üzerine salonda (A) Milli Takım lehinde tezahürat yapıldı. Salon: Halkapınar Hakemler: Jorge Vazquez xxx (Porto Riko), Anthony Jordan xxx (ABD), Juan Jose Fernandez (Arjantin) Litvanya: Kalnietis xxx 9, Maciulis xxx 19, Pocius xxx 8, Kleiza xxx 15, Javtokas xx 2, Seibutis xx 6, Gecevicius xx, Delininkaitis xx 3, Klimavicius xx 5, Jankunas xx 2 Fransa: Batum xx 13, Bokolo xx 1, De Colo xx 9, Diaw xx 9, Traore xx 6, Albicy xx 3, Koffi xx 2, Mahinmi xx 2, Jackson xx, Gelabale xx 10 1. periyot: 11-24 Devre: 30-24 (Fransa lehine) 3. periyot: 52-41 5 faulle çıkan: 36. 37 Pocius (Litvanya), 36.17 Mahinmi (Fransa)