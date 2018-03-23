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Spor

Litvanya - Türkiye: 22-22 (Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası)

İSTANBUL,(DHA) 2018 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 6'ncı eleme grubu 3'üncü maçında Türkiye Milli Takımı, Litvanya ile 22-22 berabere kaldı

23 Mart 2018 01:31

İSTANBUL,(DHA)

2018 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 6\'ncı eleme grubu 3\'üncü maçında Türkiye Milli Takımı, Litvanya ile 22-22 berabere kaldı.
Kaunas Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye milliler iyi başladı. Kaleci Sevilay ilk 6 dakikada kalesini gole kapatırken, Türkiye 3-0\'lık seri yakaladı. 15\'inci dakika 5-5 eşitlikle geçilirken, ilk yarı 12-9 Türkiye lehine tamamlandı. 
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinden tutan milliler, maçın sonuna kadar skor avantajını elinde tuttu. Ancak mücadelenin son bölümlerinde Litvanya farkı azaltarak son hücumunda golü buldu ve müsabaka 22-22\'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Türkiye gruptaki ilk puanını alırken, Litvanya 2 puana ulaştı.
Milliler grubundaki 4\'üncü maçında 25 Mart Pazar günü saat 17.30\'da Litvanya\'yı konuk edecek.

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