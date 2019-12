Little Caesars Türkiye'ye Las Vegas'ta büyük ödül

T24 - Little Caesars Türkiye, dünyada Little Caesars markasının bulunduğu ülkeler arasında 2010 yılı Operasyon Yönetimi dalında “en başarılı” seçilerek büyük ödülün sahibi oldu.



Her yıl tüm Little Caesars operasyonuna sahip ülkeler arasında düzenlenen Business Conference and Celebration konulu toplantı bu yıl Las Vegas’ta yapıldı. Las Vegas’ta Little Caesars bulunan ülkelerden 100 yarışmacı aday arasından Türkiye Operasyon Yönetimi dalında “En Başarılı Ülke” seçildi.



Business Conference and Celebration toplantısında her yıl tüm ülkeler arasında ayrıca Bayilik Zinciri, Pazarlama, Satış Artırma alanlarında ödüller veriliyor.



Operasyon Yönetimi alanında büyük ödülü Little Caesars ekibi adına alan Çelebi Gıda Grubu Genel Müdürü Hüseyin Genç “Türkiye’de hızla gelişen Little Caesars’ın bu ödülü alması oldukça önemli. Ayrıca Operasyon Yönetimi Ödülü bu yıl ilk kez verildi ve bu ödülü ilk alan ülke Türkiye oldu. Hedefimiz bundan sonra her yıl düzenli olarak yapılan konferanstan her zaman bir ya da birkaç ödül alarak dönmek.” dedi.



Franchisee konusunda yoğun talep aldıklarını belirten Hüseyin Genç “Restaurant sayımızı neredeyse her hafta bir restaurant açarak hızla artırıyoruz, 2011 sonunda 100 restaurantımız olacak.” diyerek sözlerine son verdi.