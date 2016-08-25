Litrelerce sahte rakı ele geçirildi

Tokat’ta Artova İlçesi’nde jandarma ekiplerinin bir köy evinde düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1025 litre sahte rakı ele geçirildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artova İlçesi’ne bağlı Evlidere Köyü’nde yaşayan S.G.’nin evinde sahte içki ürettiği ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine köye giderek eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 1025 litre el yapımı rakı ile rakı imalatında kullanılan kazan ele geçirildi. Rakılara jandarma tarafından el konulurken S.G. ve A.G. gözaltına aldı.