-Listeria'dan ölenlerin sayısı 25'e çıktı ATLANTA (A.A) - 19.10.2011 - ABD'de Kolorado eyaletinden gelen bir kavun türünün yol açtığı listeria salgınında ölenlerin sayısı 25'e çıktı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 26 eyalette listeria tanısı konan 123 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı. Vakaların 31 Temmuz'dan sonra başladığı, hastalığın yayılmasına yol açan kavunların Colorado'nun Granada kentindeki bir çiftlikte yetiştiğinin anlaşıldığı bildirilmişti. Listeria, koli basili gibi diğer bakterilerden çok daha ölümcül bir gıda bakterisi. Sağlıksız ya da uygun olmayan koşullarda hazırlanan gıda maddelerinin tüketilmesiyle insana bulaşan listeria, bazen salgın halinde enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hastalık özellikle yaşlılarda, yeni doğanlarda, hamile kadınlarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor. 1998 yılında, sosis ve şarküteri etin yol açtığı listeria salgınında 21 kişi ve 1985 yılında Meksika peynirinin neden olduğu salgında ise 48 kişi yaşamını yitirmişti.