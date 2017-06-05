Listede Fethullah Gülen ve 2 HDP'li vekil de var; 130 isim 3 ay içinde ülkeye dönmezse vatandaşlıktan çıkarılacak!

İçişleri Bakanlığı'nın 'yurda dön' ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlandı. 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılması öngörülen 130 kişilik isim listesinde darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan ve ABD'den iadesi istenen Fethullah Gülen ile yurt dışında bulunan HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün bulunması dikkati çekti.

Vatandaşlara 'yurda dön' ilanı verilmesine ilişkin düzenleme, 6 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 75. maddesiyle getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 yıl sonra AKP Genel Başkanı olarak konuştuğu grup toplantısında, "İnşallah bunları vatandaşlıktan çıkacağız" demişti.

Kozanlı Ömer de listede

Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılabilecek isimler arasında 'FETÖ'nün Emniyet imamı olduğu iddia edilen Kozanlı Ömer de bulunuyor. Ömer, ilanda gerçek adı Osman Hilmi Özdil olarak yer alıyor. Listede dikkat çeken isimler arasında eski AKP Niğde Merkez İlçe Başkanları'ndan Latif Güngör, Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanı Kemal Öksüz yer alıyor. Ayrıca 'FETÖ' üyesi olmakla suçlanan iş adamları Cemal Soncu ve Kemal Elibal da listede yer aldı.

Listede 'FETÖ', PKK ve IŞİD üyeliği suçlamasıyla aranan isimlerin olduğu belirtiliyor.

Resmi Gazetede yer alan açıklamada şöyle dendi:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları/Mahkemeler tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıdaki kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur.

130 ismin yer aldığı liste şöyle:

Cumhurbaşkanı'na suikast, Meclis'e saldırı...

130 isim Türk Ceza Kanunun (TCK); devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına fiili saldırı, hükûmete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ne karşı silâhlı isyan, silahlı örgüt ve silah sağlama suçlarından haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülüyor. Söz konusu kişilerin yabancı ülkede bulunması ve kendilerine ulaşılamaması nedeniyle Resmi Gazete'de üç ay içinde 'yurda dön' ilanı yayınlandı.

Bu kişiler üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, Türk vatandaşlıkları İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilecek.

KHK ile çıkmıştı

TCK'nın 302, 309, 310, 311, 312, 313 ve 314.maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede olmaları nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlara 'yurda dön' ilanı verilmesine ilişkin düzenleme, 6 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 75.maddesiyle getirilmişti.

İşte o madde

(Ek: 2/1/2017 - KHK - 680/75 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302 nci, 309 uncu, 310 uncu, 311 inci, 312 nci, 313 üncü, 314 üncü ve 315 inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça Resmî Gazetede yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilir. Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin geçerliliği ve sonuçları