-LİSEYE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI BATMAN (A.A) - 28.10.2010 - Batman'da bir liseye dün gece molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda okulun kütüphane ve konferans salonu hasar gördü, eğitime 1 gün ara verildi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'ne dün gece saat 03.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Okulda çıkan yangın, Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Saldırı sırasında okulda bulunan, uyuduğu öğrenilen hizmetli Vahdettin Göngördü, dış kapı balyozla kırılarak çıkarıldı. Göngürdü'nün dumandan etkilendiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Görgü tanıklarından biri, saldırının ardından 30 yaşlarında kısa boylu, siyah montlu kişinin okulun giriş kapısının üzerinden atlayarak hızla olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Okulda incelemelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Şerif Akboğa, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ''Olayın kısa zamanda aydınlanması en büyük dileğimizdir. Aldığımız bilgilere göre okula birden fazla molotofkokteyli atılmış. Okulda bulunan hizmetlimizin sağlıklı bir şekilde kurtarılması bizleri son derece sevindirmiştir. İşin kötü tarafı ise güvenlik kameralarımızın o sırada bozuk olmasıydı. Okulun kütüphane malzemelerinin bulunduğu bölüm tamamen yanmış. Okulda ciddi hasar söz konusu'' dedi. Akboğa, saldırıda okulun kütüphane ve konferans salonunun hasar gördüğünü, saldırı nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.