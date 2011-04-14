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LİSEYE MOLOTOFKOKTEYLİ SALDIRI NUSAYBİN (A.A)

14 Nisan 2011 12:46

-LİSEYE MOLOTOFKOKTEYLİ SALDIRI NUSAYBİN (A.A) - 14.04.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Emire Gözü Lisesine molotofkokteyli atıldı.  Edinilen bilgiye göre, Nusaybin Çağçağ caddesi üzerinde yer alan Emire Gözü Lisesine gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce molotofkokteylli saldırı yapıldı. Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, polisten bilgi aldı. Okulda hasara yol açan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Abdülkadir Paşa Mahallesi'ndeki boş arsada içinde çok sayıda molotofkokteyli ve havai fişek bulunan poşet bulundu.

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