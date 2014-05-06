Liseye girişte son 3 tercih eve yakın okullar olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselere girişte Seviye Belirleme Sınavları’nın (SBS) kaldırılıp yerine Temel Eğitimden Ortaöğretime Geciş (TEOG) sistemi kapsamında merkezi yazılıları getirmesi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 22 okul türünü Anadolu’ya dönüştürmesinin ardından yerleştirme sisteminde de bazı değişikliklere gittiği öğrenildi. TEOG sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler lise tercihi yaparken, son üç tercihine evine en yakın liseleri yazacak. Eğer sınav puanıyla tercih ettiği liselerden birine yerleşemezse, son üç tercihindeki evine en yakın okullardan, taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan meslek, imam hatip ya da çok programlı liselerden birine girebilecek.

Gönül Koca’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, öğrenciye 20 tercih hakkı verilmesi durumunda, ilk 17 tercihine sınavla girmek istediği, son üç tercihine de evine en yakın liseleri yazacak. Eğer ilk 17 tercihinden birine yerleşemezse evine en yakın olan mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip ya da çok programlı Anadolu liselerinden birine yerleşecek. Bu okullara yerleştirmede öğrencinin sınavdan aldığı puanla, evine en yakın okulların taban puanlarına bakılacak. Öğrencinin puanı, hangi okulun taban puanına yakınsa oraya yerleşecek. Bakanlık bu çalışmayla, sınavla öğrenci alan okullarda her yıl oluşan ve tartışmalara neden olan kontenjan açıkları sorununu çözmeyi planlıyor.

Karma okullar ayrılmıyor

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 22 okul türü de azaltılarak, ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ ile ‘Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne dönüştürüldü. Bu durumda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının mevcut durumları da dikkate alınarak, karma veya yalnızca kız ya da erkek öğrencilerin eğitim alabilecekleri okullar şeklinde düzenleneceği açıklandı. Bakanlığın son kararı valiliklere bıraktığı belirtildi. Bu karar ‘karma eğitimin sona ereceği’ endişelerini doğurdu. Ancak, edinilen bilgiye göre mevcut karma eğitim veren okullara dokunulması düşünülmüyor. Çalışma, şu anda sadece kız ya da erkek öğrencilerin eğitim aldığı okulları kapsıyor. Bakanlık, Valiliklerden gelecek öneriler doğrultusunda meslek okullarının karma olarak mı yoksa kız veya erkek öğrencilere mi yönelik eğitim vereceğine karar verecek.

Üniversite sınavı çalışması

Bakanlığın üniversiteye giriş sınavlarını yapmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre, MEB liselere giriş sınavlarında TEOG kapsamında yaptığı merkezi yazılılara benzer bir sistemi liselerde de uygulayarak, bu sınavlardan elde edilecek puanların üniversitelere yerleştirmede kullanılması planlanıyor.

Özel okullara denetim

Milli Eğitim Bakanlığı onay almadan çeşitli adlar altında uluslararası program uygulayan özel okullar hakkında müfettişlerce inceleme başlatılmasını istedi. Bakanlığın tedbir amaçlı böyle bir uygulama başlattığı öğrenildi.

Bilkent, dünya sıralamasında

Bilkent Üniversitesi, Times Higher Education tarafından yapılan araştırmaya göre, kuruluş tarihleri 50 yılı aşmayan dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasında 31’inci oldu. Listede yer alan ikinci Türk üniversitesi olan Koç Üniversitesi de 41’inci sırada bulunuyor.