Lisenin kantininde yakalandı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, gece bir lisenin kantinine giren M.B. polis tarafından suçüstü yakalandı.
Osmangazi Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi Özhan Sokak\'taki Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi\'ne saat 04.00 sıralarında giren kişiyi görenler polise haber verdi. Darıca Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipleri, liseye gelerek kantine girerek hırsızlık yapmaya çalıştığı iddia edilen M.B.\'yi gözaltına aldı. İstasyon Polis Merkezi\'ne getirilen M.B., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.
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