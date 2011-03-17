-LİSELİLERİN KAVGASI KANLI BİTTİ SİVAS / MERSİN (A.A) - 16.03.2011 - Mersin'in Anamur ilçesi ile Sivas'ta, lise öğrencilerinin karıştığı kavgada iki öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sivasta bir lisede eğitim gören Kaan Berkan Ç. (16), Yüceyurt Mahallesi 6. Sokakta A.K. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Çıkan kavgada A.K'nın, Kaan Berkan Ç'yi bıçakla yaraladığı iddia edildi. Kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaan Berkan Ç, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Kan kaybeden Öğrenciye, polisler de kan verdi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Kaan Berkan Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan da hastaneye gelerek gencin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bu arada şüpheli A.K'nın da polisi arayarak teslim olduğu öğrenildi. -OKUL ÖNÜNDE KAVGA Mersin'in Anamur ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Ticaret Meslek Lisesi önünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada M.İ. (18) adlı öğrenci bıçakla yaralandı. Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı öğrenci ameliyata alındı. Polis, kavga ile ilgili Akdeniz Mahallesi'nde Y.E.D'yi (19) üzerinde ekmek bıçağıyla yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.