Liselilerin YGS eylemi bugün de sürdü

T24 - Türkiye'nin dört bir yanında YGS eylemleri bugün desürdü. Bugün İstanbul ve Ankara'da öğrenciler sokaklara döküldü. İstanbul Taksim'de öğrenciler kendilerini birbirlerine zincirlerken, Ankara'da öğrenciler polise yumurta attı









DEV-LİS üyesi 6 kişi YGS’deki şifre uygulamasını protesto etmek için kendilerini birbirlerine zincirledi. Aralarında bir kızın da bulunduğu gruptakiler saat 13.00 sıralarında Taksim Meydanı’na geldi. Kendilerini birbirlerine zincirleyen 6 gösterici trafik ışıklarının önünde yolun ortasına geçti. Trafiği kesen göstericiler "ÖS’YEME bizi, çözdük şifrenizi" yazılı bez afiş açtı. Polis protestoculara müdahale etti ve zor kullanarak kaldırıma çıkardı. Kaldırımda protestolarına devam eden gençler, yine yola çıkmak istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri göstericileri çember içine aldı. Göstericilerin ikinci denemesi üzerine polis, demir kesme makasları ile zincirleri kesti. Gözaltına alınan göstericiler çevik kuvvete ait otobüse bindirilerek Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.







YGS eyleminde polise yumurta





Ankara’da toplanan bir grup lise öğrencsii, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soru kitapçığında şifreleme yapıldığı gerekçesiyle eylem yapıp Ak Parti İl Başkanlığı’na yürüdü. Öğrenciler, burada barikat kuran polis ekiplerine yumurta attı.





Yüksel Caddesi’nde toplanan kendilerine "Devrimci Liseliler" olarak nitelendiren bir grup lise öğrencisi, ’Şifrenizi bile çözdük, ÖS ’YeMe’ artık bizi’ pankartı açıp, sloganlar atarak Ak Parti İl Başkanlığı’na yürüdü. Burada açıklama yapan öğrenciler, mağdur edildiklerini belirterek, "Artık kimsenin sınavlara inancı kalmadı. YGS’deki şifrelemenin sorumluları derhal istifa etmeli, öğrencileri mağdur edenler yargılanmalı. ÖSYM Başkanı’nın açıklamaları başta Başbakan Erdoğan olmak üzere yandaşların hepsini tatmin etti. Tatmin olmayan biz mağdur öğrenciler kaldık" diye açıklama yaptı.





Açıklama ardından öğrenciler yanlarına getirdikleri yumurtaları Ak Parti İl Başkanlığı önünde barikat kuran Çevik Kuvvet ekiplerine attı. Öğrenciler, polise yumurta attıktan sonra tekrar sloganlar atarak dağıldı.







Mersin'de olaylı YGS eylemi





Mersin’de bir alışveriş merkezine pankart asmak isteyen öğrenciler ile işyeri çalışanları arasında arbede oldu.





Kendilerini ’Dev-Lis’ olarak tanıtan yaklaşık 50 öğrenci, merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Forum Alış Veriş Merkezi önünde toplandı. ’Takke düştü, kel göründü, sınav bitti, şifre çözüldü’ yazılı pankart açan öğrenciler, ’Öğrenciler burada şifreler nerede?’, ’Nimet bize şifre ver’, ve ’Feto bize şifre ver’ diye sloganlar atan öğrencilerin bazıları pankart asmak için Forum Alış Veriş Merkezi’ne girmek isteyince güvenlik görevlileri ile aralarında tartışma çıktı. Direnen öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Öğrencilerin elinden pankartı alan özel güvenlik görevlileri, onları yaka paça dışarı çıkardı. Kavga, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Alışveriş merkezi dışına çıkarılan öğrenciler, protestolarına burada devam ederken, öğrenciler adına açıklama yapan Gülen Deniz, sınavın iptal edilmesini istedi. Öğrenciler daha sonra dağıldı.





Tarsus’ta trafiğe kapalı Yarenlik Alanı’nda toplanan yaklaşık 300 öğrenci de, ’ÖSYM yaz 2222’ye gönder şifreler cebine gelsin’, ’Cemaate kıyak öğrenciye dayak", yazılı dövizler açtı. Çeşitli sloganlar atan öğrenciler adına açıklama yapan Özge Bali, "YGS skandalı AKP’nin eğitim mantığını göstermesi açısından ibret vericidir. Ayrıca, ardı ardına sınavlara yönelik müdahalede bulunan AKP’nin kendi kadrolarını, cemaat yurtlarında baktıkları öğrencileri, devlet kadrolarına, üniversitelilere yerleştirmek için, nasılda canhıraş bir çalışma içerisinde olduğunu, bu skandal vesilesi ile bir kez daha görmüş olduk. En son Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, YGS skandalını protesto eden bizler için ’Kimlerin sokağa döküldüğünü biliyoruz, bunlar marjinal gruplar’ demiştir. Asıl marjinal olan, bu memleketin gençlerini suçlayan ve de gençlerden korkan Tayyip’dir"dedi.





Açıklamanın ardından 5 dakika oturma eylemi yapan öğrenciler dağıldı.







Diyarbakır'da YGS protestosu





Diyarbakır’da öğrenciler Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) şifre skandalını protesto etti ve sınavın iptalini istedi.





Özgür Öğrenci Birliği adı altında örgütlenen öğrenciler, şifre iddiaları üzerine YGS’yi protesto etmek için merkez Kayapınar İlçesi’ndeki Park Orman’da bir araya geldi. Buraya çadır kuran yaklaşık 500 öğrenci, Türkçe ve Kürtçe ’İmamın ordusu bizi yıldıramaz’ sloganlar atarak YGS ve ÖSYM’yi protesto etti. Protestocular Türkçe, ’Kaç yanlış bir AKP götürür’, ’ÖSYM kendini feshet’, ’Tayyip öğrencilere Fransız’, ’Bir bilene, birde Gülen’e sor’, ’YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek’, ’Sınav sanayisine sermaye olmak istemiyoruz’, ’Haremlik selamlık sınavmı olur’, ’Şifre bahane cemaat şahane’, ’Hocaefendi yaz, 6796’ya gönder. Tüm cevaplar gelsin’ pankartlarıyla Kürtçe, ’Dün KPSS, bugün YGS’, ’Yaşasın öğrenci dayanışması’, ’Özgür eğitim istiyoruz’, ’Şifresiz öğretim, anadilde eğitim istiyoruz’, ’Bizde şifre istiyoruz’ pankartları taşıdı.





Parktakilerin de öğrencilere destek verdiği eylemde Özgür Öğrenci Birliği adına yapılan açıklamada, dün KPSS’de uygulanan zihniyetin bugün YGS’de karşılarına çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Milyonlarca öğrencinin emeği heba edilmiştir. Bunun ahlaki, vicdani, insani hiç bir yanı yoktur. Oturma eylemimiz başarıya ulaşana dek sürecektir. Milyonlarca mağdur edilen öğrenci adına YGS sınavının iptalini ve ÖSYM başkanı Ali Demir’in istifa etmesini istiyoruz" denildi.





Sivil polislerin uzaktan izlediği oturma eyleminde, öğrenciler hep bir ağızdan YGS’yi, hükümeti, ve ÖSYM’yi protesto edici sözler yer alan türküler söyledi.







Adana'da da protesto







Adana’da bir grup liseli genç ve veli, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) şifre iddiasını protesto etti. Yürüyüş yapan grup, Fethullah Gülen’e ait olduğunu öne sürdükleri bir dershane önünde alkışlı eylem yaptı. Bir binanın çatısına ’Devrimci Liseliler’ (Dev-Lis) adına pankart asan 3 kişi, gözaltına alındı.





İnönü Parkı’nda bir araya gelerek YGS’nin iptali için imza toplayan yaklaşık 200 kişilik grup, bir süre slogan attıktan sonra yürüyüşe geçti. YGS protestosuna katılan grup arasında babasının kucağında şaşkın bakışlarla etrafı izleyen 1 yaşlarındaki çocuk dikkat çekti. Atılan sloganlardan rahatsız olup ağlamaya başlayan çocuğu babası gürültüden uzaklaştırırken, grup İnönü Caddesi’nde parka yaklaşık 200 metre uzaklıktaki özel bir dershaneye doğru "Adana uyuma öğrencine sahip çık" sloganları ile yürümeye başladı. Yoğun araç trafiğine rağmen yürümeyi sürdüren gruba çevredekiler ve cadde üzerinde bulunan bazı dershanelerin pencere ve çatısına çıkan öğrenciler alkışlarla destek verdi. Dev-Lis adına hareket 3 genç, bir binanın çatısına ’Başkaldırıyoruz, sınav sistemini yıkıyoruz’ yazılı pankart astı. Pankartı asan öğrenciler polis tarafından gözaltına alınarak ifade için polis merkezine götürüldü.



Çevik Kuvvet Polisi’nin yoğun güvenlik önlemi aldığı, gruP bir dershane önüne gelerek eylemciler, "İşte burası, imamın ordusunun yuvası" diye bağırdı. Bir süre yolu ulaşıma kapatan grup, polis müdürlerinin uyarısıyla yolu açıp, tekrar geçti. İnönü Parkı’na dönen grup, daha sonra dağıldı. Kozan İlçesi’nde de bir grup öğrenci YGS’deki şifreleme iddialarını protesto etti.





