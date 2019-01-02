Liselilerin kavgasını ayırmak isteyen esnaf bıçaklandı

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, kavga eden lise öğrencilerini ayırmak isteyen esnaf Oğuz B., bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, öğleden sonra Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Cadde üzerinde dükkanı bulunan Oğuz B., öğrencileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, elindeki bıçağı Oğuz B.\'nin bacağına 3 kez sapladı. Kavga eden öğrenciler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralı Oğuz B., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, esnafı bıçaklayan ve kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.