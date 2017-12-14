Liselilerden Kudüs tepkisi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail’i slogan ve dövizlerle kınadı.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler hazırladıkları dövizlerle yaşananlara tepki gösterdi. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından sloganlar atan liseli gençler alınan kararı eleştirdi. \'Sevdamızdır Kudüs umudumuzdur\' sloganıyla hazırlanan kınama açıklamasını okuyan 11\'inci sınıf öğrencisi Muhammed İkbal Gül, \"ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma yolunda adımlarına karşı biz İmam Hatip Liseleri olarak bunu kabul etmiyoruz. Suskun dünyanın hür sesi olan imam hatipliler olarak protesto ettiğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz\" dedi. Öğrenciler, yaklaşık 10 dakika süren etkinliğin ardından okullarına geçerek derse girdi.

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