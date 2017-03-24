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Liselilerden 'gölgeli' hayır

'Hayır'lı fotoğraf dalgasına bir poz da Ankara'daki Ege Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi

24 Mart 2017 17:26

Ankara Mamak'ta bulunan Ege Anadolu Lisesi'nde öğrencileri gölgeleriyle 'Hayır' yazdı.

16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi 'hayır' için Türkiye'nin dört bir yanından hazırlanan görseller sosyal medyada paylaşılıyor.

Evrensel'in haberine göre Mamak'ta bulunan Ege Anadolu Lisesi öğrencileri de referandum için 'Hayır' çağrısı yaparak okul bahçesinde oluşturdukları “Hayır” yazısının gölgesini sosyal medyada paylaştı.

“Geleceğimiz için Hayır” diyoruz diyen öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları “Hayır” sosyal medyada beğeni topladı. 

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hayırAnkaralise öğrencileri

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