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Liseliler, ilçe yöneticileriyle kitap okuyup kütüphane istedi

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın kütüphanesi olmayan ilçesi Harmancık'ta, 'Kütüphane Haftası' ilginç etkinlikle kutlandı

05 Nisan 2018 14:31

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın kütüphanesi olmayan ilçesi Harmancık\'ta, \'Kütüphane Haftası\' ilginç etkinlikle kutlandı. Belediye binası önünde toplanan lise öğrencileri, bedenleriyle \'Oku\' yazıp, kaymakam, belediye başkanı ve daire amirleriyle birlikte 1 saat kitap okudu.
Kütüphane bulunmayan Harmancık\'ta, lise öğrencileri, \'Kütüphane Haftası\' dolayısıyla farklı bir etkinlik düzenledi. Belediye binası önünde toplanan liseliler, \'Oku\' yazısı oluşturdu. Öğrenciler, daha sonra Kaymakam Enes Aslantatar, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve daire amirleriyle beraber 1 saat boyunca kitap okudu. Liseliler, \'Okumak yüceltir\' ve \'Biz okuyoruz, ya siz?\' yazılı pankartlar da taşıdı. İlçe yöneticileriyle kitap okuma etkinliği düzenleyen ve Harmancık\'a kütüphane yapılması talebinde bulunan liselilere, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, meyve suyu ikram etti.

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