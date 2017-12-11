Liseli Zeynep gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, futsal maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Zeynep Eroğlu (17), Gölcük\'te bugün toprağa verildi. Cenazede, Zeynep\'in ailesi, takım ve okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

İzmit\'te, geçen cuma günü, Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu\'nda Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile oynayacakları futsal maçı öncesi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Eroğlu ısınma hareketleri yaparken rahatsızlandı. Görevliler tarafından saha kenarına alınan Zeynep, ilk müdahaleden sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Zeynep Eroğlu dün yaşamını yitirdi.

Ölüm haberi ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Zeynep Eroğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi. Nurgül ve Alparslan Eroğlu çiftinin tek çocuğu olan Zeynep\'in Gölcük\'te bulunan evinde büyük hüzün vardı. Takım ve okul arkadaşları acılı aileyi yalnız bırakmayarak evin önüne geldi. Genç sporcunun yakınları ağıtlar yakarken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kızının tabutuna sarılan Nurgül Eroğlu, \"Ben seni daha gelin etmedim ki tabutlara koyayım yavrum. Zeynep\'im, ne oldu da bıraktın gittin hepimizi yavrum. Yaktın ciğerimi kızım. Yaktın, kavurdun beni annem. Yavrum seni tabutlara mı koyacaktım. Ben sana böyle mi sarılacaktım kuzum. Gözümün nuru kızım. Annen kurban olsun sana yavrum\" diyerek ağladı. Annenin ağıtları herkesi ağlattı. Evin önünde dualar okunması ve helallik alınmasının ardından genç sporcunun cenazesi Gölcük Merkez Camii\'ne getirildi.

\'Yaralama\' suçundan cezaevinde bulunan Alparslan Eroğlu, izin alarak kızının cenazesine katıldı. İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Harb İş Spor Kulübü Başkanı Adnan Zorer, genç sporcunun yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Zeynep Eroğlu, cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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