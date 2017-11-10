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Liseli Ufuk, yeni aldığı motosikletiyle geçirdiği kazada öldü

Yaşar ANTER/MUĞLA (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü, lise öğrencisi Ufuk Talay (17) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

10 Kasım 2017 16:06

Yaşar ANTER/MUĞLA (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü, lise öğrencisi Ufuk Talay (17) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Fethiye Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Ufuk Talay, dün saat 17.30 sıralarında, okuldan çıkarak, iki hafta önce satın aldığı öğrenilen 48 F 6732 plakalı motosikletiyle evine gitmek üzere yola çıktı. Çamköy Mahallesi Kavşağı\'na geldiğinde Talay\'ın kullandığı motosiklet ile Hüseyin Çürük\'ün (30) yönetimindeki 48 JJ 249 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle asfalta düşen kasksız motosiklet sürücüsü Talay, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Talay, Fethiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Talay, doktorların müdahalesine rağmen kurtaralamadı. Talay\'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Soruşturma başlatan polis, kazanın ardından kamyon şoförü Çürük\'ü gözaltına aldı.
Talay\'ın geçen 3 Kasım\'da Facebook sayfasında, \'Dün ölmedik, bugün de yaşıyoruz, yarına Allah kerim\' paylaşımında bulunduğu görüldü.

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