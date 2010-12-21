Liseli taraftarların taşlı sopalı kavgası

T24- Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki lisenin futbol takımlarının taraftarları arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Polis erkek öğrencileri cop kullanarak ayırdı.





Genç Erkekler Futbol Muğla İl Birinciliği karşılaşmaları kapsamında Bodrum Grubu'nda yer alan Gündoğan Fahriye Ilıcak Endüstri Meslek Lisesi ile Turgutreis Sabancı Hayırlı Lisesi futbol takımları Bodrum Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Oldukça gergin başlayan karşılaşmanın devre arasında iki farklı tribünden gelen taraftarlar, sahanın arka kısmındaki boş arsada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki takımın taraftarları da taş ve sopa kullandığı gözlendi.



Kavga yaklaşık dakika sürdü





Kavga sonucu bazı öğrenciler çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Olaylara cop kullanarak müdahale eden polis yaklaşık 50 kişinin katıldığı ve 15 dakika süren kavgayı güçlükle ayırdı.



Bu arada okul yöneticileri kavgayı ayırırken cop kullanan polis ekiplerine tepki gösterdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gerginliklerin yaşandığı maç 3-3 berabere bitti. Karşılaşma sonrası her iki takımın taraftarları polis eşliğinde otobüslere binerek stattan ayrıldı.