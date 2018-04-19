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Liseli Süleyman, av tüfeğiyle intihar etti

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Süleyman K

19 Nisan 2018 14:43

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Eşme ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki Süleyman K., evlerinde, başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.
Eşme Teknik ve Endüstri Lisesi öğrencisi Süleyman K., dün akşam Eşme\'ye bağlı Hamamdere köyündeki evlerinde yakınları tarafından, başından vurulmuş halde, hareketsiz bir şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Süleyman K.\'nin başına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Süleyman K.\'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, liseli gencin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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