Liseli Sude ölüme atladı

Olay, bugün 14.00 sıralarında, Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Kutlay, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Denizli- İzmir seferini yapan 32396 sayılı trenin önüne atlayan Sude Kutlay, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil yardım ekiplerinin ambulansıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kutlay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sude Kutlay'ın ölüm haberini alan ailesi ve arkadaşları, şoke oldu.

DHA'nın haberine göre; herhangi bir sorunun bulunmadığı belirtilen Sude Kutlay'ın geriye herhangi bir intihar notu da bırakmadığı öğrenildi.



Makinistin polis tarafından ifadesi alındığı, trenin yoluna devam ettiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.