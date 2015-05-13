T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liseli öğrencileri Duman konseri diye kandırıp AKP mitingine götürdüler!

AKP Gençlik Kolları’nın Ankara'da düzenlediği etkinlikte salonu doldurmak için liseli öğrencilerin 'sizi Duman konserine götürüyoruz' diye kandırıldığı iddia edildi

13 Mayıs 2015 20:12

Miting alanlarını doldurmak için valilere talimat yağdıran AKP’liler bu sefer de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de katıldığı AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğinde salonu doldurmak için öğrencileri kandırdı.

İleri Haber'de yer alan iddiaya göre, Ankara Yenimahalle Yahyalar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nden yaklaşık 150 öğrenci etkinlikte Duman konseri olacağı yalanıyla kandırılıp otobüslerle etkinliğe götürüldü.

Konuya ilişkin bilgi veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci etkinliğe gidip de kandırıldığını anlayan ve geri dönmek isteyen öğrencilerin güvenlikler tarafından engellendiğini belirterek, okul müdürü ve müdür yardımcısının olaya göz yumduğunu söyledi.

ETİKETLER

dumankonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24