Liseli öğrencileri Duman konseri diye kandırıp AKP mitingine götürdüler!

Miting alanlarını doldurmak için valilere talimat yağdıran AKP’liler bu sefer de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de katıldığı AKP Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğinde salonu doldurmak için öğrencileri kandırdı.

İleri Haber'de yer alan iddiaya göre, Ankara Yenimahalle Yahyalar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nden yaklaşık 150 öğrenci etkinlikte Duman konseri olacağı yalanıyla kandırılıp otobüslerle etkinliğe götürüldü.

Konuya ilişkin bilgi veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci etkinliğe gidip de kandırıldığını anlayan ve geri dönmek isteyen öğrencilerin güvenlikler tarafından engellendiğini belirterek, okul müdürü ve müdür yardımcısının olaya göz yumduğunu söyledi.