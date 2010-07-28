Liseli öğrencilere bir şans daha

T24 - Bakan Çubukçu’nun verdiği talimatla, sorumluluk sınavlarında başarılıolamayan öğrenciler eylülde en fazla 4 dersten yeniden sınava girecek.



Derslerin sona ermesinin ardından yapılan ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonucunda başarılı olamayan lise öğrencilerine “af niteliğinde” yeni sınav hakkı getirildi. Milli

Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, öğrenim gördükleri sınıfta başarısız olan lise öğrencilerinin eylülde en fazla 4 dersten sınava alınmaları talimatını verdi.



Çubukçu genelgede, “Yapılan değerlendirme sonucunda, az da olsa bir kısım öğrencinin sınavlarda istenilen başarıyı elde edemedikleri anlaşılmıştır” dedi. Yayımlanan genelgeye göre,

eylülde yapılacak yeni sınavlar şöyle uygulanacak:



- Sınava girilecek dersler, 16-20 Ağustos 2010 arasında velisi tarafından okula bildirilecek.



- Sınav programı, sınav döneminin başlangıcından önce ilan edilecek.



- Gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da sınav yapılacak.



- İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşmesi sebebiyle 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ders kesimi ve ortalama yükseltme sınavları sonu itibariyle okulla ilişiği kesilen öğrenciler, bu yeni sınav hakkından yararlanabilecek.



- Sınav takvimi yapılırken, 2010-ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve yeni sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin durumları dikkate alınacak.







