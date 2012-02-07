-Liseli kızlar kavga etti: 1 ölü UŞAK (A.A) - 07.02.2012 - Uşak'ta lise öğrencisi iki kız kavga etti, kızlardan biri bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Uşak Kız Meslek Lisesi'nde eğitim gören F.K. (15) ile Z.Ç. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Okul çıkışında Çivril Caddesi 1. Balcı Sokak'ta kavga eden kız öğrencilerden F.K, Z.Ç'yi bıçakla ağır yaraladı. Uşak Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan F.K, Uşak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine teslim edildi.