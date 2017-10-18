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Liseli kızı kaçırmaya kalkan gence gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 16 yaşındaki liseli kızı okul çıkışı zorla aracına bindirerek kaçırmaya çalışan 19 yaşındaki Mehmet D

18 Ekim 2017 20:39

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, 16 yaşındaki liseli kızı okul çıkışı zorla aracına bindirerek kaçırmaya çalışan 19 yaşındaki Mehmet D., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet D., Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi\'nde eğitim gören N.C. adlı kız öğrenciyi, okul çıkışı kullandığı 55 JU 510 plakalı otomobiline bindirip, hareket etti. Bunu gören kızın arkadaşları, durumu polise haber verdi. Mehmet D., bu sırada aracın içinde bağırıp, kendisine tepki gösteren kızı paniğe kapılarak, yol üzerinde indirdi. Polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda aracı durdurup, sürücü Mehmet D.\'yi gözaltına aldı. Kızın şikayetçi olduğu Mehmet D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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