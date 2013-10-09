Liseli kıza tecavüzle suçlanan başkomisere 15 yıl hapis istemi

Çorum'un İskilip İlçesi'nde lise 2'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki S.D.'ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Başkomiser 39 yaşındaki Metin M. ile ilgili Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. Savcı, sanık hakkında 15 yıl hapis cezası istedi.

İskilip'te 2011 yılı Haziran ayında ortaya çıkan olayda iddiaya göre, lise öğrencisi S.D. Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kendisini rahatsız eden kişiler olduğunu söyleyip yardım istedi. Başkomiser Metin M. de genç kıza cep telefonu numarasını verip, "Seni rahatsız eden olursa beni bu numaradan arayabilirsin" diyerek S.D.'nin de numarasını aldı. Evli ve 2 çocuk babası Metin M., bir süre sonra genç kızı arayarak, kendisini rahatsız eden olup olmadığını sordu. S.D. ile bu şekilde arkadaşlık kuran Metin M., kızı evine davet etti. Daha sonra da genç kızla cinsel ilişkiye girdi. S.D., yaşadıklarını İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek anlatıp başkomiserden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Başkomiser Metin M., tutuklandı. Metin M., Çorum Ağır Ceza Mahkemesi 'nde ' tecavüz ve hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle bir süre tutuklu yargılandı ve daha sonraki duruşmada serbest bırakıldı.

DHA'dan Yusuf Çınar'ın haberine göre, tutuksuz yargılanan ve soruşturma kapsamında açığa alınan Başkomiser Metin M.'nin yargılanmasına bugün Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanığın katılmadığı duruşmaya, sanık avukatı ile S.D.'nin annesi Sevgi D. katıldı.

Mahkemede ilk sözü alan sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürdü. Tecavüz iddiası sonrası S.D.'nin defalarca Metin M.'yi aradığını ve mesajlar çektiğini, tecavüz olayının doğru olmadığını ve S.D.'nin kendi rızası ile bu ilişkinin yaşandığını anlatan avukat,, Metin M.'nin üzerine atılı suçtan beraatını istedi. Sanık avukatı, "S.D, Metin M. ile kendi rızası ile birlikte oldu. Tecavüze uğrayan hiç kimse tecavüzcüsüne yüzlerce mesaj çekmez" dedi.



'Kızıma benim yaşımdaki bir adam tecavüz etti'



Duruşmada söz alan anne Sevgi D. ise "Burada hepinizin çocuğu var. Sizlerin başına aynı şey gelse ne yapardınız? Olayın olduğu tarihte 17 yaşında bile olmayan kızıma benim yaşımdaki adam tecavüz etti. Bunun savunmasını yapanları ilahi adalete bırakıyorum. Kızım kandırılmıştır. Hayatımız karardı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye gözyaşı döktü. Bir süre sonra fenalaşan anne Sevgi D., salon dışına çıkarıldı.



Adli Tıp Kurumu: S.D.'nin ruh sağlığı bozulmuştur



Duruşmada mütalaasını okuyan Cumhuriyet Savcısı, Metin M.'nin makam konumu ve S.D.'nin ruh halinin göz önüne alınması halinde rızası ile ilişkinin söz konusu olamayacağını söyledi. Adli Tıp Kurumu'ndan S.D.'nin ruh sağlığının bozulduğu yönünde raporlarda bulunduğunu kaydeden savcı, şunları söyledi.

"Mağdur S.D.'nin korku ve pişmanlık duygularını halen devam ettiği raporda belirtilmiştir. Metin M., ilişkiyi doğrulamış, ancak S.D'nin kendi rızası ile evine geldiğini, Metin M'yi tahrik etmesi üzerine ilişkiye girdiğini söylemektedir" diyerek, sanığın çocuğa nitelikli cinsel istismar suçunu fiilen işlediği sabit olduğundan 15 yılla cezalandırılması talep etti. Duruşma ertelendi.