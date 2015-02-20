Liseli kıza, 5 öğrenci 6 ay boyunca şantajla tecavüz etmiş

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir lisede öğrenim gören yaşları 16 ile 18 arasında değişen 5 öğrenciden 4’ü, aynı okuldan 16 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Darıca’daki bir lisede meydana gelen olayda, kız öğrencinin davranışlarından şüphelenen rehber öğretmeni, okul müdürüne haber verdi.



Okul yetkililerinin görüştüğü kız öğrenci başından geçenleri anlatınca, müdür durumu polise bildirdi. Genç kız alınan ifadesinde, aynı okulda okuyan 5 öğrencinin kendisine 6 aydan beri defalarca tecavüz ettiklerini söyledi. Bunun üzerine 5 öğrenci gözaltına alındı.

Sosyal medyada fotoğraflarını yayınlama tehdidi ile tecavüz etmişler

Gençlerden biri, genç kızla uzun süreden bu yana arkadaşı olduklarını ve zaman zaman cinsel ilişkiye girdiklerini, ilişki sırasında kız arkadaşının fotoğraflarını çektiğini söyledi.



Fotoğrafları sosyal medyada yayınlayacağı tehdidi ile diğer arkadaşlarıyla da yatmasını sağladığı ileri sürülen kızın erkek arkadaşı ve diğer 4 öğrenci, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



5 liseli gençten 4’ü mahkemece utuklanırken, bir öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.