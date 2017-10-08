Liseli kız, sokakta cinayet işledi

Eskişehir'de lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki A.İ., tartıştığı 15 yaşındaki M.E’yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan M.E. kurtarılamazken, A.İ. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, daha önceden birbirlerine hakaret edici sözler kullandıkları için aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.E. ile liseli A.İ., sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın ardından A.İ., M.E.’yi bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E., doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan A.İ, polislere M.E. ile aralarında eskiye dayanan husumet bulunduğunu, yolda karşılaştıklarında tartıştıklarını anlattı. Genç kız, yapılan sorgu ardından adliyeye sevk edildi.