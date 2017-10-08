T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liseli kız, sokakta cinayet işledi

Genç kız, adliyeye sevk edildi

08 Ekim 2017 13:37

Eskişehir'de lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki A.İ., tartıştığı 15 yaşındaki M.E’yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan M.E. kurtarılamazken, A.İ. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, daha önceden birbirlerine hakaret edici sözler kullandıkları için aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.E. ile liseli A.İ., sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın ardından A.İ., M.E.’yi bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E., doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı.

Gözaltına alınan A.İ, polislere M.E. ile aralarında eskiye dayanan husumet bulunduğunu, yolda karşılaştıklarında tartıştıklarını anlattı. Genç kız, yapılan sorgu ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

Eskişehirlisecinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24