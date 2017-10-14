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Liseli kız arkadaşına sarılarak zorla öpen şüpheliye 'cinsel istismar'dan 4 yıl 5 ay hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 19 yaşındaki S

14 Ekim 2017 15:29

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, 19 yaşındaki S.K.\'ye, 17 yaşındaki A.Y.\'yi, dudağından öperek ve sarılmaya çalışarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Olay, 20 Ekim 2015 tarihinde meydana geldi. Karabük\'te oturan ve olay tarihinde 17 yaşında olan S.K., iddiaya göre, liseden kız arkadaşları, ikisi de olay tarihinde 15 yaşında olan A.Y. ve F.Ö. ile birlikte gezmek için Zonguldak\'a geldi. S.K., bindikleri otobüste A.Y.\'yi dudağından öptü; ardından gittikleri kent merkezindeki akrabasının evinde de sarılmaya çalıştı. Evden ayrılmak isteyen kızları bıçakla tehdit eden S.K., yakınlarının eve gelmesiyle gitmelerine izin verdi. Liseli kızların şikayeti üzerine gözaltına alınan S.K. hakkında, \'Çocuğun basit cinsel istismarı\' ve \'Kişi hürriyetini yoksun kılma\' suçlarından dava açıldı.
Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık S.K. katılmadı.  Mahkeme heyeti, sanık S.K.\'ya, \'Basit cinsel istismar\' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi. \'Kişi hürriyetine yoksun kılma\' suçundan verilen 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ise hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi. Dosyanın temyiz aşaması göz önüne alınarak S.K. hakkında tutuklama kararı verilmedi.

 

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