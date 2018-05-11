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Liseli Helin Palandöken'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı, Helin Palandöken cinayetine ilişkin davada mütalaasını açıkladı

11 Mayıs 2018 20:57

Lise öğrencisi Helin Palandöken’i okuldan çıkarken öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Yetgin'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalandırılması istendi.

İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürüp iki arkadaşını da yaralamaktan yargılanan Mustafa Yetgin ile Yetgin'i araçla olay yerine götüren arkadaşı Halis Can Dağarslan'ın davasına devam edildi.

Savcı, Mustafa Yetgin için delillerin toplandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sundu ve Yetgin'in ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

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