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Liseli Gülcan, terk edilince intihar etmiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Seyhan Baraj Gölü’nde cesedi bulunan lise öğrencisi Gülcan K

18 Nisan 2018 12:39

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA’da Seyhan Baraj Gölü’nde cesedi bulunan lise öğrencisi Gülcan K.\'nin (16), erkek arkadaşı Y.A. (17) tarafından terk edilince bunalıma girip, intihar ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından ifadesi alınan Y.A.\'nın, “9 aydır akadaştık, ayrılmak istediğimi söyledim. \'Sana olan aşkımı ispatlamak için canına kıyarım\' dedi. Numara yaptığını sandım. Çok üzgünüm\" dediği öğrenildi.
Olay, pazartesi günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. Yürüyüş yapanlar, suda ceset görünce polisi aradı. Olay yerine polis, sudan çıkarılan cesedin, İbn-i Sina Kız Sağlık Meslek Lisesi 11’nci sınıf öğrencisi Gülcan K.\'ye ait olduğu tespit etti. Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılan genç kızın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülcan K.\'nin cep telefonundaki görüşmeleri incelemeye aldı. Genç kızın son olarak Y.A. ile görüştüğü saptayan polis, 12’nci sınıf öğrencisi Y.A.’nın ifadesine başvurdu. Gülcan K. ile 9 aydır arkadaş olduklarını anlatan Y.A., \"2 gün önce ayrılmak isteğimi söyledim, kendisine mesaj attım. Olayın olduğu gün bana, \'Sana olan aşkımı kanıtlamak için canıma kıyarım\' diye mesaj attı. Beni kazanmak için numara yaptığını düşündüm, intihar edeceğine hiç ihtimal vermedim. Çok üzgünüm\" dedi.

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