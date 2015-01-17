'Liseli gençler stresle başa çıkabilmek için kendilerine zarar veriyor'

Trabzon’da liseliler arasında yapılan araştırma gençlerin stresle başa çıkabilmek için kendilerine zarar verdiğini ortaya koydu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Vesile Oktan, Trabzon’daki 15 farklı liseden, herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı almamış olan 371’i kız 680 öğrenci üzerinde yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştı. “Kendine zarar verme ve nedenleri” başlıklı araştırmada öğrencilerden 245’inin yani yaklaşık yüzde 36’sının çeşitli nedenlerle kendilerine zarar verdikleri belirlendi.

Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre, ergenler arasında en fazla görülen davranış yüzde 64 ile “yaranın iyileşmesine engel olma-kabuklarını koparma.”

İlk zarar vermede ebeveynlerle çatışma da etkili

Araştırma, erkeklerin özellikle “kesme” ve “yakma” davranışının kızlara oranla çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. “Kendine zarar verme ile ilgili ilk girişim 13-15 yaşlarında, ilk kez akranları ve ebeveynleriyle çatışma yaşadıklarında ve çeşitli stres yaşantıları ile karşı karşıya kaldıklarında meydana gelmektedir” sonucuna varılan araştırmada, öğrenciler zarar verme gerekçelerini şöyle açıkladı: “Sakinleşmiş hissederim”, “İntihar dürtümden kaçınmış olurum”,

'Acilen üzerinde durulmalı'

Psikiyatr M. İrfan Coşkun, araştırmaya ilişkin “Kendine zarar verme davranışı daha çok antisosyal, borderline ve histrionik kişilik bozukluklarında görülmekle beraber depresyon ve şizofreni gibi psikiyatrik hastalıklarda da görülür. Bunlar dışında alkol ve madde kötüye kullanımı da bu tür davranışlara yol açabilir. Nadiren de özenti şeklinde ortaya çıkabilir. Eğer yapılan bu çalışma yüzde 30-40’lara varan yüksek oranda kendine zarar verme davranışı olduğu şeklinde sonuçlanmış ise bu psikiyatrik durumların sıklığı çok fazla demektir ki bu çok vahim ve acilen üzerinde durulması gereken bir durumdur” yorumunu yaptı.