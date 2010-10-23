Liseli gençler Fransa'yı ayağa kaldırdı

T24 - Fransa, emeklilik reformuna karşı protestoları örgütleyen liseli üç gencin eylemleriyle çalkalanıyor. Örgütlü hareketleriyle dikkat çeken gençler 'Sarko'nun korkulu rüyası oldu.





Liseli Gençler Birliği Başkanı Colombani, “Hükümet bize ‘çoluk çocuk’, ‘serseri’ diyor. Geleceği belirleyen konularda fikrimizi söyleyeceğiz” dedi. Hürriyet gazetesinde bugün yayımlalan haber şöyle:



Fransa’da emeklilik reformuna karşı direniş 6 aydır sürüyor. Son 2 ayda tam 6 genel grev yapıldı ama eylemlerin rengi 2 hafta önce değişti. Liseli gençler grev kararı alınca eylemler radikalleşti, polisle çatışmalar başladı. Bu durum hükümeti de endişeye sürükledi. Yabancı medya ‘68 ruhu’ndan söz etmeye başladı. Hürriyet ise liseli eylemcilerin arasında bir tam gün geçirdi.



Eylemlerin arkasında, Liseli Gençler Birliği (UNL) ve Fransa Bağımsız ve Demokratik Liseliler Birliği (Fidl) var. UNL Başkanı Victor Colombani ve FIDL Başkanı Massira Baradji’nin yanısıra, Jean Baptiste Prevost başkanlığında önceki günden beri eylemlere katılan Fransa Üniversite Öğrencileri Ulusal Birliği (UNEF) de Fransa’yı sallıyor. Colombani, “Hükümet gençlerden korkuyor. Bizi çoluk çocuk ya da kırıp döken serseriler diye adlandırdı. Biz çocuk değiliz. Biz de geleceğimizi belirleyen konularda fikrimizi söyleyeceğiz” diyor. Liselilerin eylemlerinin ardından sendikalara üye olma talebinde patlama olmuş.



Paris’teki liselilerin ilk buluşma yeri okulları. Bir kısmı 18 yaşın altında. Ağızlarında çocuk ve gençlik şarkılarının greve uyarlanmış hali... Pankartlarını hazırlayıp önceki gün ilk kez gösteriye katılan üniversite gençliği ve diğer liselilerle birleşecekler. Balonlar, pankartlar, otobüsten gelen hareketli müzikler, sloganlar, danslar eşliğinde başlıyor yürüyüş... “Sarko kork, gençler meydanda” ve “Emeklilik yasasını çek, yoksa sana iktidarı zehir edeceğiz” diye slogan atıyorlar.

Yalnız değilsin Carla, Sarko bizi de becerdi.



Lamy adlı bir öğrenci “Sarko bizi duymuyor” diye bağırıp sözü okul arkadaşlarına bırakıyor. Kalabalık hep bir ağızdan “Direniş” diye haykırıyor. Coşkulu yürüyüşte bir başka gözde slogan şu: “Carla yalnız değilsin, Sarko bizi de becerdi.”



Akşam saat 18.00’e kadar Jussieu’den Denfert Rochereau Meydanı’na kadar yürüyoruz. Öğrencilerin sayısı 15 bini buluyor. Fakat 500 kadar öğrenci kenetlenerek Senato’ya giden caddeye yöneliyor. Maskeler çekiliyor, renkli sis bombaları çıkarılıyor. Çevik kuvvet barikatı zorlanıyor. Sonuçta gösteri 20’ye yakın gözaltıyla, ama kimsenin burnu kanamadan bitiyor. Öğrenciler bir sonraki eylem gününü planlamaya başlıyorlar.





Rafineriler açıldı



Grevler yüzünden kilitlenen rafinerilere polis müdahalesi sürüyor. Başkentte yakıt kıtlığına neden olan Paris dışındaki rafinerilere de dün polis müdahale etti. İşçilerle çatışmalar yaşandı, ancak rafineri zorla açıldı. Rafinerideki CGT Sendikası temsilcisi Foulard, “Bu açıkça savaş ilanıdır. İstiyorlarsa savaşırız” dedi.





Yasa Senato’dan geçti



Haftalardır ülke gündemini tıkayan ve emeklilik yaşını 60’tan 62’ye, prim ödeme tavan yaşını da 65’ten 67’ye çeken yasa, 3 haftalık maratonun ardından dün akşam 20.15’te Fransız Senatosu’ndan geçti. Oylamada 177 senatör kabul oyu kullandı, 153 senatör ise red oyu verdi. Yasanın kabul edilmesi için iktidarın 166 oy desteğini alması gerekiyordu. Hükümet, Senato aşamasında yaptığı bazı değişiklerle merkez sağ partinin desteğini de almayı başarınca, bu sınırı aştı. Yasa, önümüzdeki hafta Parlamento-Senato ortak Komisyonu’nda oylandıktan sonra resmen uygulamaya konulacak.







