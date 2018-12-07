 LİSELİ GENCİN ÖLÜMÜNDE UYUŞTURUCU İDDİASI

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Bakırköy\'de arkadaşlarının kullandığı uyuşturucuyu merak edip denediği öne sürülen 17 yaşındaki genç, 10.katta bulunan evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Ataköy\'de meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Serhat S. ailesiyle yemek yedikten sonra arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak eden genç ilk defa uyuşturucu denedi. Kullandığı maddenin etkisiyle rahatsızlanan genç tekrar Ataköy\'de bulunan evlerine gitti. Bina girişinde oğulları Serhat S. ile karşılaşan aile, ayakkabı ve çoraplarının olmadığını fark etti. Oturdukları daireye çıkınca neden ayakkabıları olmadığını soran ailesine 17 yaşındaki genç uyuşturucu kullandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olan genç ailesine kedisinin pencereden düştüğünü ve nasıl düştüğünü göstermek istediğini söyledi. Bu sırada dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düşen Serhat S. hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Serhat\'ın arkadaşını sorguladı. Arkadaşlarından biri, uyuşturucuyu korsan taksi şoföründen aldığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri korsan taksi şoförünü gözaltına aldı. Öte yandan Serhat S.\'nin binaya giriş ve çıkış görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Gencin binadan çıkışı

-Gencin bina içinden görüntüsü