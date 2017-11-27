Liseli genci öldüren polisin cezası 'ağırlaştırılmış müebbet'ten 11 yıla indirildi!

İstanbul'da hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından koşmaya başlayan lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polise 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu polis memuru H.D.S. ile Topkara'nın babası Seyfettin Topkara ile kardeşleri Neslihan Aydın, Aslı Ünal ve Yunus Emre Topkara katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı önce "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, fiili olası kastla işlediği gerekçesiyle de cezayı müebbet hapse çevirdi.

Mahkeme, polis memurunun eylemini, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altına haksız tahrikle işlediği anlaşıldığından cezayı 14 yıla, yargılama sırasındaki davranışlarını, iyi halini dikkate alarak 11 yıl 8 aya indirdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.