Liseli genci öldüren polise iki gün gözaltı

Yılbaşı gecesi 'dur ihtarı'na uymadığı gerekçesiyle polis tarafından öldürülen 16 yaşındaki G.K.'yi vuran ve sadece iki gün gözaltında kalan polis H.B.'nin tutuklanma istemi yine reddedildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Gaziantep’te 31 Aralık 2017 tarihinde tatlı almak için evden çıkan 16 yaşındaki liseli G.K’yi öldüren polis memuru sadece iki gün gözaltında tutuldu. 15 Mart’taki karar duruşmasını bekleyen aile, oğullarının katilinin cezalandırılması için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar gideceklerini bildirdi.

Olay iki yıl önceki yılbaşı gecesi yaşandı. Tatlı almak için evden çıkan G.K, ehliyetsiz olmasına karşın babasının arabasıyla yola çıktı. Polisin yol çevirmesi sırasında “dur” ihtarına uymadığı iddia edilen G.K’ye, polis H.B., ateş açtı. Yüzünden vurulan G.K, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan H.B., iki gün tutuklu kaldıktan sonra avukatı tutuklamaya itiraz dilekçesini bile hazırlamadan serbest bırakıldı.

Gaziantep 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamanın önceki günkü duruşmasına H.B., yeni görev yeri Bolu’dan SEGBİS aracılığı ile katıldı. Taksirle insan öldürme suçundan yargılanan H.B., savunmasında mahkeme heyetinden beraatına karar vermelerini istedi. Karakan ailesinin avukatının polisin tutuklanması talebi kabul edilmedi. Mahkeme, duruşmayı karar için 15 Mart’a erteledi.