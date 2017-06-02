Liseli genç yüzme eğitiminde boğuldu

Gaziantep’te yüzme eğitimi alırken nefes tutma antrenmanında rahatsızlanan 18 yaşındaki Aykut Hüner, yoğun bakım servisindeki 6 günlük yaşam mücadelesini yitirip hayatını kaybetti.

Olay, geçen cumartesi günü Gaziantep Üniversitesi'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Aykut Hüner, havuzda 3,5 metre derinlikte nefes tutma antrenmanı yaparken uzun süre dipte kaldı. Su üstüne çıkmayan genci fark edenler, onu havuzdan baygın şekilde çıkardı. Çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Hüner, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hüner'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Epilepsi hastasıymış

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy, üniversitedeki yüzme havuzunda yüzme eğitimi alırken boğularak yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aykut Hüner'in epilepsi (sara) hastası olduğunu söyledi. Gürsoy, havuza kayıt yaptıran kişilerden sağlık sorunu olmadığına dair imza alındığını fakat Hüner'in epilepsi hastası olmasına rağmen 'sağlık sorunum yoktur' diye beyan verdiğini aktararak şunları söyledi:

"Öncelikle yaşamış olduğumuz olay gerçekten çok üzücü. Benim bizzat Aykut'un babasından aldığım bilgi, çocuğun epilepsi hastası olduğu ama uzun bir süredir atak geçirmediği yönünde. Bu uzun sürenin ne kadar olduğunu biz belirleyemiyoruz. Tıbben iyileşmiş olması için en az 5 yıl ilaç kullanmaması ve atak geçirmemesi gerekli. Muhtemelen suyun içinde bir şekilde atak geçirdiğini düşünüyoruz. Artık oruçlu muydu değil miydi? Bilgimiz yok, bir şekilde atağın tetiklendiğini düşünüyoruz. Tabi bu otopsi raporunda ortaya çıkacak. Maalesef çocuğu kaybettik. Kendi beyanında hastalığının olmadığını belirtmişti. Bundan sonra biz biraz daha katı davranacağız. Çocuk, yüzmeyi biliyor, can kurtaranımız var görevli olarak havuzda duran. O, çocuğun kulvar boyunca bir kaç defa yüzdüğünü görmüş. Nargile hareketi denilen nefes egzersizi yaparken görülmüş çocuk belki de bu sırada atak geçirmiş olabilir. Sonuçta çocuğu hemen çıkarmışlar havuzda orada kalbi durmuş ve yapılan müdahale ile kalbi tekrar çalıştırılmış. Daha sonra hastanemize götürülüyor burada da kalbi duruyor ve müdahale ile yeniden çalıştırılıyor. 2 defa da yoğun bakımda durdu müdahale edildi fakat geri döndüğünde ne yazık ki olumlu bir gelişme olmadı ve çocuğu kaybettik."

Ailenin ise çocuklarının epilepsi hastası olduğunu beyan ettiğini söylediği, savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.