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Liseli genç, selfie çekerken kayalıklardan düştü

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek İlçesi’nde, dün akşam selfie çekerken kayalıklardan düşen genç, bu sabah yürüyüşe çıkan bir kişi tarafından görülüp ihbarda bulunmasıyla ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

23 Ekim 2017 17:49

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek İlçesi’nde, dün akşam selfie çekerken kayalıklardan düşen genç, bu sabah yürüyüşe çıkan bir kişi tarafından görülüp ihbarda bulunmasıyla ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bandırma’da bir özel lisede eğitim gören 17 yaşındaki Deniz E., Erdek İlçesi Çuğra mevkiindeki kayalıklarda dün akşam saatlerinde selfie çekerken yaparken dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çakıl kaplı alana düşen ve hareket edemeyen Deniz E., bu sabah yürüyüş yapan bir kişi tarafından görüldü. Bu kişinin ihbari üzerine kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralı genci denizde bekleyen Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Erdek İskelesi\'ne getirilen yaralı genç, 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Deniz E.’nin  belinde ve sol bacağında kırıklar ulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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